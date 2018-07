Noite em Las Vegas começa com nocautes

A programação de Floyd Mayweather e Saul Canelo Alvarez não poderia começar melhor. Na primeira luta, o supermédio Lanell Bellows precisou de pouco mais de dois minutos para derrubar Jordan Moore.

Bellows soma 6 vitórias (5 nocautes) e um empate. Moore perdeu pela primeira vez em quatro lutas.

No segundo combate, Chris Pearson mostrou talento para nocautear Joshua Williams em apenas 1min14. Canhoto, Pearson errou poucos golpes e pegou firme no jab, cruzados e diretos. Apesar do pouco tempo de luta, Williams deixou o ringue bastante machucado.

Pearson soma agora 12 vitórias, com nove nocautes. Williams perdeu a sexta luta, após 15 duelos.