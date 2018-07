Que maravilha ver Nonito Donaire lutar. É nessas horas que se entende o motivo do boxe ser chamado de nobre arte. A esquerda do pequeno grande filipino é uma das coisas mais bonitas do pugilismo atual. Ele deu uma aula de boxe no esforçado Jorge Arce. Agora, Guillermo Rigondeaux deve ser o próximo rival de Donaire. Fica difícil acreditar numa vitória do cubano.