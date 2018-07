Norton e Spinks: dois eternos campeões

Soube que Ken Norton e Leon Spinks estavam em uma loja do Planet Hollywood Hotel, em Las Vegas, dando autógrafos e posando para fotos. Como é do lado do MGM, local da luta entre Pacquiao e Marquez, corri pra lá e levei um par de luvas. Os dois, muito simpáticos, além de assinarem, ainda fizeram brincadeiras. Norton, que sofreu um acidente de carro, em 1986, se locomove com a ajuda de um andador, mas mantém o bom humor.

Norton fez parte do quarteto fantástico com Muhammad Ali, George Foreman e Joe Frazier. Leon Spinks é irmão de Michael Spinks. Juntos foram campeões olímpicos em Montreal/1976. Leon venceu Ali em 1978 e perdeu oito meses depois.

Um encontro emocionante!