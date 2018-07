‘Nosso foco são os pesos pesados’, diz De La Hoya

Após a vitória de Deontay Wilder sobre Sergei Liakhovich, sexta-feira á noite, Oscar De la Hoya afirmou que o foco da empresa Golden Boy Promotions passa a ser a categoria dos pesos pesados. “O vencedor entre Chris Arreola e Seth Mitchell (dia 6 de setembro) vai enfrentar Wilder”, afirmou De La Hoya.

A ideia de De La Hoya é organizar uma noitada no fim do ano ou no máximo em janeiro com os melhores pesos pesados dos Estados Unidos.

Em caso de vitória sobre Arreola ou Mitchell, existe a grande possibilidade de Wilder disputar o título mundial ainda no primeiro semestre de 2014. O problema é que o americano é muito amigo dos irmãos Klitschko, que dominam a categoria.

Buscando na história, podemos lembrar que Joe Frazier e ken Norton nunca lutaram um contra o outro por serem grandes amigos.