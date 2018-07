Números sobre George Foreman Grill

Em 1999, quando lançaram o George Foreman Grill (aparelho para cozinhar alimentos sem gordura), muito se falou quanto George Foreman teria ganho para ceder seu nome. Pois aqui estão os números corretos. Foreman recebeu US$ 127,5 milhões na mão e mais US$ 10 milhões em ações do fabricante.

Foreman também recebia 40% de cada unidade. No auge das vendas, Big George chegou a ganhar US$ 4,5 milhões por mês.

Atualmente, Foreman iniciou nova carreira. A de empresário no boxe. Ele orienta três de seus filhos (todos chamam George), aliado ao lendário empresário Bob Arum. Dinheiro não vai faltar para os rapazes terem sucesso.