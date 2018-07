O porto-riquenho Wilfredo Gomez está internado na UTI com graves problemas respiratórios. Ele se encontra sedado e entubado. A “Bazzoka”, como era conhecido, somou 44 vitórias, sendo 42 por nocaute, três derrotas e um empate. Foi campeão mundial supergalo e pena. Em seu currículo, vitórias sobre Lupe Pintor, Carlos Zarate, José Cervantes. Lutou de 1974 a 1989. Entrou para o Hall da Fama do Boxe em 1995. Gomez está com 56 anos.