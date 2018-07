Manny Pacquiao venceu com justiça Timothy Bradley e recuperou o cinturão dos meio-médios da Organização Mundial de Boxe. É dono de títulos mundiais em oito categorias e vai colocar seu nome no Hall da Fama do Boxe como um dos maiores de todos os tempos. Mas as duras batalhas, principalmente contra Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Juan Manuel Marquez, Antonio Margarito e Miguel Cotto tiraram de Pacman a ferocidade de outrora.

Diante de Bradley, em vários momentos, Pacquiao teria liquidado o duelo se a luta fosse há cinco, sete anos atrás. Outro detalhe é o peso. Meio-médio é muito para o pequenino filipino. Sua pegada não é a mesma de antes, aliada a falta de velocidade por causa dos 35 anos.

Com mais esta vitória, volta-se a sonhar com um duelo com Floyd Mayweather. Sempre achei que Pacman seria o homem para acabar com a invencibilidade de Money, mas hoje penso diferente. O melhor de Pacquiao já passou. Talvez o melhor mesmo seja uma quinta luta com Marquez. Mais um triunfo e o encerramento da carreira. Por cima, Como Pacquiao merece.