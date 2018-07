Está difícil de ver Antonio Margarito sem óculos escuros. O mexicano tenta de todas as formas esconder o olho direito, que foi operado após a luta com Manny Pacquiao. Não entendo nada de visão, mas me impressiona como está vidrado o olho direito do pugilista. Até em treinamento Margarito está sendo fotografado de óculos. Chega a dar medo, afinal o duelo de sábado com Miguel Cotto, no Madison Square Garden, deverá ser terrível.