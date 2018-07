Oscar De La Hoya e Bob Arum unidos?

Oscar De La Hoya e Bob Arum, os maiores empresários do boxe atual, estudam a possibilidade de se unir para realizar as “lutas que os fãs querem ver”. Arum revelou uma conversa com De La Hoya ao canal ESPN. Arum aceira negociar com De La Hoya e um dos objetivos é tornar realidade o desafio entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao.

O problema é Al Haymon, que cuida da carreira de Floyd Mayweather Jr., Danny García, Adrien Broner, Austin Trout, Josesito López, Peter Quillin, Devon Alexander, entre outros, e que têm suas lutas organizadas pela Golden Boy Promotion, de De La Hoya. Arum, da Top Rank, não tem relação de nenhuma espécie com Haymon.

Pelo bem do boxe, bem que a união De La Hoya e Arum poderia se concretizar. Afinal, foi com Arum que De La Hoya se profissionalizou em 1992. Os dois estreitaram relações no fim do ano, quando De La Hoya, mesmo internado em uma clínica para tratar seus problemas com drogas e álcool, mandou felicitações a Arum antes do Natal.

Vale toda a nossa torcida!