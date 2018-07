Oscar De La Hoya está internado

Segundo o site TMZ, Oscar De La Hoya se internou voluntariamente num centro de reabilitação na Califórnia, há algumas semanas. A reportagem afirma que o ex-campeão mundial e atual empresário procura ajuda para problemas de “abuso de substâncias”. Uma fonte próxima à lenda do boxe afirmou que ele se internou “voluntariamente para sair uma pessoa mais forte e saudável”.

Em declaração ao TMZ, De La Hoya afirmou: “Depois de fazer uma avaliação honesta de mim, eu reconheço que há certas questões que eu preciso trabalhar. Como todos, tenho minhas falhas, e eu não quero ser uma daquelas pessoas que tem medo de admitir e lidar com essas falhas. Ao longo da minha carreira e minha vida, eu sempre encarei todos os desafios de frente, e isso não será diferente. Estou confiante de que com o apoio da minha família e amigos eu me tornarei mais forte, mais saudável como pessoa. Peço respeito e privacidade para mim e minha família até superarmos este processo.”