Pacquiao atrás do 9.º título?

Essa não dá! O empresário Lou Di Bella, que cuida da carreira do argentino Sergio Martinez, campeão mundial dos médios do Conselho Mundial de Boxe, apresentou uma proposta para que seu pupilo enfrente Manny Pacquiao.

A luta teria como limite 70 quilos. Martinez teria de diminuir o peso e Pacquiao subir mais um pouco. O filipino poderia conquistar o nono cinturão mundial. Mas aí acho demais. Para quem começou a carreira há 15 anos com 48 quilos!!!!

Mas que seria legal um duelo no Luna Park, com 20 mil argentinos torcendo contra e o Pacquiao indo pra cima, com o Martinez, que é um baita lutador!!!! Que inveja tenho dos argentinos no boxe!!!!!