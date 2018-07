Manny Pacquiao e Michael Jordan vão se unir para divulgar ainda mais suas “marcas” e ganhar muito dinheiro. O boxeador filipino está em negociação com a empresa do ex-jogador de basquete para que os produtos ligados a ele sejam da empresa de Jordan, que é ligada à Nike, fornecedora atual de roupa de Pacquiao. Para Jordan interessa se filiar ao pugilista, porque ganharia espaço na Ásia. Pacquiao possui um time de basquete nas Filipinas e pretende equipar seus jogadores com produtos de Jordan.