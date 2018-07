As apostas apontam Manny Pacquiao como favorito para derrotar Timothy Bradley por nocaute, sábado à noite, em Las Vegas. São precisos US$ 2,70 para ganhar US$ 1,00 com a aposta no filipino. Já o americano paga US$ 2,20 para cada dólar apostado.

Já por pontos o favoritismo vira para Bradley. Após os 12 roundes, são precisos US$ 3,50 para ganhar US$ 1,00, enquanto US$ 1,00 em Pacquiao paga US$ 2,50.