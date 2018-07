Manny Pacquiao não aguenta mais responder perguntas sobre uma possível luta contra Floyd Mayweather. “Eu quero lutar com ele, mas se a luta não sair a gente podia ter um desafio de basquete”, brincou o filipino, lembrando que os dois gostam muito do esporte da cesta. Timothy Bradley não ficou atrás e já disparou contra Mayweather. “Floyd sabe que luto com ele quando e onde ele quiser.”