Pacquiao perde para a soberba. Marquez vence com justiça

Juan Manuel Marquez obteve uma vitória sensacional nesta madrugada de domingo, ao nocautear Manny Pacquiao no sexto round, no MGM Hotel, em Las Vegas. Com isso, o mexicano, de 39 anos, recebeu da Organização Mundial de Boxe o cinturão de “campeão da década”.

A vitória de Marquez começou a ser construída em novembro do ano passado, quando o seu técnico, Ignacio Nacho Beristáin, preparou seu pupilo para lutar em um metro quadrado de ringue. Postado, armou-se para atuar no contra-golpe e estudou todos os movimentos do rival filipino.

Em 2011, Pacquiao venceu por pontos, resultado bastante contestado pelos fãs e boa parte da imprensa. Desta vez, Marquez repetiu a tática, mas introduziu um pouco mais de velocidade nos golpes. Pacquiao, confiante demais, apostou em sua velocidade de pernas e braços, mas se descuidou, principalmente, de sua guarda esquerda.

Depois de dominar os dois primeiros roundes, Pacquiao sofreu uma violenta queda no terceiro assalto, ao receber um tremendo cruzado de direita. O filipino equilibrou o combate no quarto round e voltou melhor para o quinto, quando derrubou Marquez com um direto de direita bem colocado. Teve a chance de liquidar a luta, mas Marquez soube se defender, apesar de sangrar muito pelo nariz e pela boca.

No sexto round, parecia que Pacquiao iria obter a terceira vitória em quatro lutas contra Marquez. Mas o filipino menosprezou o poder de reação de um guerreiro como Marquez. No fim do assalto, Pacquiao colocou o mexicano nas cordas e se aproximou. Ameaçou colocar o jab de direita. Nesse momento Marquez se preparou para soltar o direto de direita. O mexicano não se importou mais com o jab de Pacquiao, que veio em sua direção. A bomba de direita de Marquez já estava programada e foi disparada com perfeição.

O golpe pegou a cabeça de Pacquiao de frente, como se fosse um ônibus vindo na direção contrária. Pacquiao desabou de cara no chão. Sua mulher ficou desesperada, pois viu o marido caído sem se mexer. Reanimado pelos médicos, Pacquiao cumprimentou Marquez pela vitória.

“Valeu todo o trabalho de quatro meses e meio para esta luta. Apostamos na luta na curta distância e na velocidade dos braços. Tive de ter paciência para encontrar o momento certo para colocar os golpes. Sabia que ele (Pacquiao) é um grande pegador, rápido nas pernas e nos braços, e que viria para cima desde o início”, afirmou Marquez, que só quer passar os próximos meses com a família.

Marquez somou o 40º nocaute, em 55 vitórias. Ele perdeu seis vezes e empatou outra. Pacquiao foi derrotado pela quinta vez. O filipino venceu 54 combates (38 nocautes) e empatou duas vezes.

Em 1996, Pacquiao, em sua 12ª luta como profissional, perdeu por nocaute no terceiro round para Rustico Torrecampo. Em 1999, Medgoen Singsuet venceu Pacquiao por nocaute técnico no terceiro assalto, ganhando o título mundial mosca do Conselho Mundial de Boxe.