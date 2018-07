Pacquiao revela multa de US$ 5 mi no contrato

Manny Pacquiao ratificou a informação de Floyd Mayweather. “Não há contrato assinado ainda”, disse o filipino. “Mas o acordo está próximo.”

Segundo Pacman uma multa foi colocada no contrato. “Pedi para colocar uma multa de US$ 5 milhões para o lutador que for pego no exame antidoping.” A suspeita de doping foi um dos vários motivos aponstados por Mayweather para a não realização da luta nos últimos cincos anos.

Pacquiao disse que aguarda o “sim” do time de Mayweather. “Vamos dar a eles a honra de anunciar a luta”, afirmou Pacquiao.