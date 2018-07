Manny Pacquiao foi submetido ao primeiro exame surpresa antidoping para a luta de 2 de maio, contra Floyd Mayweather. Segundo meios de comunicação das Filipinas, o pugilista campeão em oito categorias recebeu um médico durante o treinamento, que está sendo feito em Los Angeles. Foram recolhidos sangue e urina do lutador. No contrato da luta, se um dos pugilistas for pego no exame, terá de pagar US$ 5 milhões ao outro.