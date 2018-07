A previsão é do técnico do campeão mundial filipino, Freddie Roach. “O povo das Filipinas não quer ver seu ídolo ligado à política.” Roach não acredita que Pacquiao vá se aposentar, apesar da pressão de sua mulher (Jinkee) e de sua mãe (Dionisia).

O empresário Bob Arum afirmou que vai viajar até as Filipinas para acompanhar as eleições, que acontecerão dia 10 de maio. Pacquiao busca um lugar no congresso da província de Sarangan.