Anunciada a bolsa de Manny Pacquiao para o combate de sábado com Juan Manuel Maruqez: US$ 25 milhões. Marquez tem garantido US$ 3 milhões, mas com pay per view e patrocínios poderá chegar a US$ 10 milhões.

O duelo, que terá trasmissão ao vivo do SporTV pera o Brasil, também será transmitido pelo Marca TV para todo o território espanhol.