Pacquiao x Algieri: fechado

Manny Pacquiao e Chris Algieri lutam dia 22 de novembro, na Cotai Arena, em Macau, China. O acordo foi fechado na terça-feira, durante o almoço e assinado nesta quarta-feira pela manhã pelos empresários Bob Arum (Top Rank), Joe DeGuardia (Star Boxing) e Artie Pelullo (Banner Promotions). Vai estar em jogo o cinturão dos meo-médios da Organização Mundial de Boxe, que Pacquiao conquistou em 12 de abril, diante de Timothy Bradley, em Las Vegas.

Segundo DeGuardia, Algieri vai receber cerca de US$ 1 milhão, dez vezes mais do que recebeu na vitória sobre Ruslan Provodnikov, dia 14 de junho, em Nova York, quando conquistou o cinturão mundial dos meio-médios-ligeiros da Organização Mundial de Boxe. “Ele (Algieri) está muito feliz com a oportunidade”, disse DeGuardia. “Estou em êxtase que temos sido capazes de dar a ele isso. Lutamos muito para colocá-lo na TV e agora conseguimos uma chance de enfrentar um dos lutadores mais importantes da atualidade. É muito gratificante vê-lo chegar a esse nível”, disse o empresário. “Não há nenhum problema em subir de peso. Ele quer o título meio-médio. Ele quer desafios. Ele adora a ideia. Ele vê Manny como uma elite do boxe. Uma vitória vai colocá-lo em outro patamar na carreira.”