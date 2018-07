Pacquiao x Mosley ou Pacquiao x Mayweather

Shane Mosley ou Floyd Mayweather. Umdos dois deverá ser mesmo o próximo rival de Manny Pacquiao em abril ou maio. O empresário Bob Arum disse neste domingo à noite em Las Vegas que estes dois pugilistas são os mais interessantes financeiramente.

Arum descartou o argentino Sergio Martinez por causa do excesso de peso que Pacman deveria ganhar. Não acha que o terceiro combate com Juan Manuel Marquez seja atrativo para o pay-per-view e respondeu desta forma sobre o invicto Andre Berto. “Quem?”

O anúncio deve sair antes do Natal. As chances da superluta com Mayweather aumentaram, após o pugilista entrar em negociações com Don King. Arum tem interesse em fazer lutas com alguns pugilistas do polêmico empresário.