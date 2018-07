Patrick Teixeira assina com Oscar De La Hoya

Depois de Yamaguchi Falcão e Everton Lopes, Patrick Teixeira é o novo brasileiro contratado da empresa Golden Boy Promotions, de Oscar De la Hoya. O anúncio foi feito há poucas horas por De La Hoya em sua conta no Instagram, na qual postou uma foto ao lado do lutador.

Patrick, catarinense de 24 anos, soma 24 vitórias, em 24 lutas, com 20 nocautes. Sua última apresentação foi em novembro, quando derrotou Ulises David Lopez, por nocaute técnico no terceiro assalto. Antes desta luta, o brasileiro fez treinamentos na academia de Floyd Mayweather, em Las Vegas, e chamou a atenção dos principais empresários do País.