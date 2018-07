Patrick Teixeira é um craque dos ringues

Fiquei impressionado com o desempenho de Patrick Teixeira nesta noite de sábado na Praia Grande. Sua vitória sobre o argentino Ulisses “Cloroformo” Lopez, por nocaute no terceiro assalto, foi sensacional. Patrick provou ser um craque dos ringues.

Pressionado desde o primeiro soar do gongo, Patrick mostrou uma rara habilidade: sabe golpear, andando para trás. Calmo, inteligente, se esquivou dos golpes mais duros do adversário e teve precisão ao atacar. Sua esquerda entrou firme ainda no primeiro assalto, causando a queda do rival. No terceiro assalto, demonstrou categoria para pegar a linha de cintura do adversário.

Foi a 24.ª vitória, o 20.º nocaute. Conversei com Patrick na sexta-feira, após a pesagem, e fiquei sabendo do sucesso que foram seus treinamentos na academia de Floyd Mayweather no mês passado.

Mayweather, Golden Boy e Top Rank querem contratar o brasileiro. Não sei se Patrick será campeão mundial, mas se ele continuar progredindo dessa forma suas chances serão bem grandes.