Melhor boxeador brasileiro da atualidade, Patrick Teixeira volta aos ringues dia 15 de março para defender seu título latino da Organização Mundial de Boxe, em São Carlos. Aos 23 anos, o invicto Patrick soma 21 vitórias, com 18 nocautes. O adversário está sendo negociado, mas o empresário Edu Mello busca autorização da OMB para divulgar o nome do pugilista.