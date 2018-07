Sempre simpático, o empresário Arthur Pelullo revelou, em Las Vegas, que Patrick Teixeira vai lutar dia 23 de maio, nos Estados Unidos. Pelullo cuida da carreira do melhor boxeador brasileiro nos EUA, enquanto que no resto do mundo o encarregado é o senhor Edu Mello. O adversário ainda não foi fechado.

Em 18º no ranking do Conselho Mundial de Boxe, Patrick, com uma boa vitória, pode chegar perto dos dez primeiros colocados do Conselho Mundial de Boxe.