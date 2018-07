Patrick Teixeira quebra a mão. Luta de 14/6 está adiada

Um fratura na mão direita sofrida no treino de domingo, em Santana do Parnaíba, fez Patrick Teixeira adiar a luta do dia 14 de junho, no Brooklyn, em Nova York. “O inchaço era enorme, mas já foi tratado e ele volta aos treinos em um mês”, disse o empresário Edu Mello. Patrick, o melhor boxeador brasileiro do momento, faria uma das preliminares de Ruslan Provodnikov x Chris Algieri.

“Era uma oportunidade muito boa, mas temos de ir em frente”, afirmou Edu Mello, que já informou Arthur Pellullo, empresário norte-americano, responsável pela carreira do brasileiro nos Estados Unidos.

Patrick, de 23 anos, tem o título latino da Organização Mundial de Boxe e ocupa o 14º lugar no ranking dos médios-ligeiros. No Conselho Mundial de Boxe, ele é o 18º. Seu cartel é de 22 vitórias, invicto, com 19 nocautes.