Com uma atuação espantosa, o brasileiro Patrick Teixeira venceu o mexicano Luis Acevedo, por nocaute, no primeiro assalto, sábado à noite, na Cidade do México. Patrick, invicto catarinense de 22 anos, soma agora 19 vitórias, com 17 nocautes.

