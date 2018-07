Técnicos de mitos como Thomas Hearns e fundador do Kronk Gym, em Detroit, Emanuel Steward sofre com o câncer de cólon. Na semana passada, o peso pesado Wladimir Klitschko desmentiu a separação do treinador. Steward, de 68 anos, segue tratamento, mas, segundo médicos, seu estado de saúde é bastante preocupante.