Popó aceita desafio de Michael

Popó aceitou a revanche com Michael Oliveira. O duelo deve ser mesmo em novembro. O Ibirapuera é o lugar preferido, mas Estádio do Pacaembu e Salvador também são opções. Semana que vem, Michael estará em São Paulo, possivelmente no restaurante Fasano, para falar com a imprensa sobre seus planos e o motivo de uma segunda luta com Popó.

Popó revelou em primeira mão no programa Agora é Tarde, da TV Bandeirantes, quinta-feira, que aceitava o convite. Ele disse que a bolsa será o dobro da primeira. Ou seja: R$ 1 milhão.