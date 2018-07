Por que o CMB não gosta de Canelo?

É normal que José Sulaymán tenha grande afeto por Julio Cesar Chavez Jr.. Afinal o presidente do Conselho Mundial de Boxe é muito amigo da lenda Julio Cesar Chavez. Mas não é necessário querer diminuir o talento de Saul Canelo Alvarez. Difícil o CMB dirigir uma palavra de carinho para o jovem campeão mexicano. Pelo contrário, as críticas são sempre duras.

O último fato que me chamou à atenção foi o posicionamento de Sulaymán ao lado de Floyd Mayweather na bancada durante várias entrevistas para o duelo de 14 de setembro. Jamais o dirigente ficará a favor de quem quer que seja contra Chavez Jr.

Outro detalhe: a Comissão Atlética de Nevada teria diminuído a multa de Chavez Jr., pego no doping para maconha na luta com Sergio Martinez em setembro passado, de US$ 900 mil para US$ 100 mil, após “pedido” do CMB.

Por que este tratamento a Canelo? Só porque alguns já o comparam com a lenda Chavez, deixando Chavez Jr. para trás???

Chavez Jr. volta aos ringues em 7 de stembro contra Brian Vera. Canelo luta uma semana depois com Mayweather. Conforme os resultados, vamos ver como o CMB se comporta.