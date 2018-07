Por que o SporTV não passou a luta de GGG?

Estava na programação, mas o canal SporTV não passou a luta entre Gennady Golovkin x Daniel Geale, sábado à noite, direto de Nova York. Uma pena. Foi mais uma grande atuação do lutador do Usbequistão, que, com um nocaute no terceiro assalto, manteve o cinturão dos médios da Associação Mundial de Boxe.

Agora, Golovkin, que soma 30 vitórias, com 27 nocautes, planeja um duelo com o porto-riquenho Miguel Cotto, em Nova York.

Na preliminar, em um duelo peso pesado muito fraco tecnicamente, Bryant Jennings venceu Mike Perez, por pontos, após 12 assaltos e se credencia a disputar o título mundial.