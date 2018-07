Presença de Maidana no MGM irrita Arum

Marcos Maidana está no MGM Hotel, acompanhado pelo técnico Robert Garcia. A presença do próximo adversário de Floyd Mayweather, em 3 de maio, no mesmo dia do principal evento da Top Rank, a luta entre Manny Pacquiao x Timothy Bradley, voltou a irritar o empresário Bob Arum. “Trata-se de um desrespeito com o povo filipino”, disse Arum.

Mayweasther comprou parte dos direitos de publicidade no MGM Hotel e com isso distribuiu cartazes pelas paredes, fachadas e mesas no cassino do hotel, dividindo a propaganda com Pacquiao x Bradley II. “Isso está previsto no contrato que assinamos, mas nunca precisamos nos preocupar, pois nunca foram desrespeitado nossos acordos. Agora já sabemos como teremos de trabalhar no futuro.”

Os rumores em Las Vegas é que a Top Rank pode trocar seu local de lutas em Las Vegas para o Mandalay Bay Hotel, que fica a poucos metros do MGM. Los Angeles, Dallas, Nova York e, principalmente, Macau, também são boas opções para Bob Arum.