Primeira vitória mexicana no MGM

Pablo Cesar Cano conseguiu a primeira vitória para o boxe mexicano, neste sábado, no ringue do Hotel MGM, em Las Vegas. Por pontos, após dez rounds, Cano derrotou o norte-americano Ashley Theophane em decisão dividida. Dois jurados deram vitória para o lutador do México (98 a 92 e 97 a 93) e um para o pugilista dos Estados Unidos: 96 a 94.

Cano, de 23 anos, soma agora 27 vitórias, 3 derrotas e um empate. Aos 33 anos, Theophane perdeu pela sexta vez em 40 lutas.