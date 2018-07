Provodnikov x Matthysse: confirmado dia 28 de março

O empresário Art Pelullo confirmou o combate entre o russo Ruslan Provodnikov e o argentino Lucas Matthysse, dia 28 de março, no StubHub Center, em Carson, Califórnia. “Um duelo de dois grandes pegadores, de dois grandes campeões. Esta é uma luta que não terá perdedor. Todo mundo só tem a ganhar com uma luta dessas”, disse Pelullo.

Ano passado, Provodnikov, de 31 anos, perdeu surpreendentemente por pontos para Chris Algieri e depois bateu o veterano Jose Luis Castillo por nocaute, no quarto assalto. O russo soma 24 vitórias (17 nocautes) e três derrotas.

Matthysse perdeu o título dos meio-médios-ligeiros em 2013 para Danny Garcia, mas no ano passado obteve vitória sensacional sobre John John Molina (nocaute no 11.º assalto), além de bater Roberto Ortiz no segundo round. Aos 32 anos, Matthysse soma 36 vitórias (34 nocautes) e três derrotas.