A lista para indicar o próximo adversário de Manny Pacquiao em novembro não para de crescer. O empresário Bob Arum, com quem o filipino estendeu seu contrato até o fim de 2016, afirmou que a esperada luta com Floyd Mayweather vai acontecer, mas em 2016. Oscar De La Hoya, dono da Golden Boy Promotions, rival da Top Rank de Arum, diz que o adversário de Pacman pode ser o mexicano Saul Canelo Alvarez.

O canal HBO, que transmite as lutas de Pacquiao, aponta o britânico Amir Khan como possível rival para o fim do ano. Já o técnico Freddie Roach, que treina o atual campeão meio-médio da Organização Mundial de Boxe, tuitou que o argentino Marcos Maidana pode enfrentar seu pupilo ainda este ano. No ano que vem, o primeiro combate seria contra Mayweather.

Fora disso, Juan Manuel Marquez, que venceu Mike Alvarado e se transformou no adversário oficial da OMB para Pacquiao, disse que só irá fazer mais uma luta. O veterano mexicano de 40 anos também sonha com uma quinta luta diante de Pacquiao.

Enfim, façam suas apostas. Qual será o próximo adversário de Pacquiao?