A programação da TV brasileira para sábado estava um horror. Pena que ninguém que trabalha nela soubesse que uma grande noitada estava sendo disputada no Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas. A sensacional vitória por pontos do britânico Amir Khan sobre o argentino Marcos Maidana, após 12 disputadíssimos roundes, ou o empate entre Victor Ortiz e Lamon Peterson teriam sido muito mais interessantes e teriam uma maior audiência do que os programas apresentados. Há uns 20 anos estas lutas estariam sendo comentadas aqui no Brasil. Que saudade do Show do Esporte do Luciano do Valle, do Elia Júnior, Elys Marina, na TV Bandeirantes. Que saudade!!!!