Que tristeza. Morreu Kaled Curi

Passei o dia trabalhando no Rio. Voltei à noite e tive a péssima notícia da morte de Kaled Curi, por intermédio do competente Gabriel Leão. Fez lutas memoráveis com Pedro Galasso, Ralph Zumbano e Sebastião Ladislau (o Gibi). Que época boa. Pena que não vivi nesse período. Mas meu pai viveu e me contou muitas histórias.

Conversei várias vezes com o seu Kaled. Ele me deu um livro autografado, que guardo com carinho. Ele era jornalista e tinha a coluna “Na Onda Quente do Boxe”, que meu avó recortava e guardava.

Ele estava muito doente há tempos. Tinha 87 anos. Descanse em paz.