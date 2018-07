Quem é Golovkin? Que saudade do Luciano do Valle

Ao conversar com um amigo, ontem, escutei: “Mas quem é esse Gennady Golovkin? Nunca vi ele lutar?” Pois bem. Meu amigo não é um fã de boxe e não vai procurar na internet lutas do grande campeão dos médios, invicto em 30 combate, com 27 nocautes, e dono da maior pegada do boxe atual. E como meu amigo pode conhecê-lo se os canais, inclusive os exclusivos de esporte, não transmitem suas lutas.

Hoje, em Carson, Califórnia, Golovkin enfrenta o mexicano Marco Antonio Rubio. O duelo promete ser sensacional, mas quem quiser ver que vá atrás pela internet.

Não temos mais o Show de Esportes da Bandeirantes. Que saudade!!! Saudade de Luciano do Valle, que com sua empresa, passava as grandes lutas dos anos 80 e 90.