Dana White sabe que suas frases ganham maior repercussão quando são feitas comparações com o boxe. O careca do UFC é um fanfarrão. Chamar Renan Barão de Floyd Mayweather é simplesmente um absurdo. Seria como me comparar a Carlos Drummond de Andrade.

É verdade que o UFC carece de referências, mas é melhor Dana White criar seus ídolos e compará-los com suas gerações passadas. Deixe o boxe de lado. Não misture as bolas, por favor.