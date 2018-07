Rios derrota Alvarado: luta histórica

Um combate para ser lembrado sempre. Foi a vitória de Brandon Rios sobre Mike Alvarado. por nocaute técnico no sétimo assalto. Um duelo intenso, limpo e bastante disputado. Só se viu o juiz no último momento da luta, quando ele paralisou o ataque de Rios.

Agora, Bob Arum diz que Rios ganhou o direito de enfrentar o vencedor entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marquez, que lutam dia 8 de dezembro. Rios poderá esperar mais um pouco, caso Floyd Mayweather aceite encarar Pacquiao no primeiro semestre do ano que vem.

Na mesma noitada em Carson, Califórnia, o filipino Nonito Donaire não teve grandes problemas para superar o japonês Toshiaki Nishioka, por nocaute técnico no nono round. Donaire alegou ter sofrido uma contusão na mão esquerda. Se a lesão for leve, Donaire, segundo Bob Arum, deverá lutar ainda este ano contra o mexicano Jorce Arce. O duelo poderá ser na moderna arena na Cidade do México.

Só grandes lutas no futuro próximo.