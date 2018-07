Rios x Alvarado: um clássico

No cinema dizem que é difícil fazer um segundo filme tão bom quanto o primeiro. Mas o segundo duelo entre Brandon Rios x Mike Alvarado sábado à noite, em Las Vegas, foi tão bom ou melhor que o primeiro, realizado em outubro. Com uma diferença. Desta vez, a vitória foi de Alvarado, apesar do vencedor ficar com o rosto desfigurado. Aliás, os dois lutadores foram para o hospital após o célebre combate. Uma coisa ficou certa. A terceira luta entre dois vai sair. E deverá ser ainda este ano. Tomara!