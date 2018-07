Rival de Michael não dá o peso

Junior Ramos acusou 76,6 quilos na pesagem de hoje pela manhã, no Espaço das Américas, para o combate de amanhã contra o brasileiro Michael Oliveira. O dominicano ficou 400 gramas acima do limite da categoria dos supermédios, mas, como não se trata de uma disputa de título, o excesso acabou esquecido pelo dirigentes presentes. Acho que poderiam ter feito o Junior Ramos perder este peso. Fica feio chegar para a pesagem com o peso errado. Amanhã, na hora da luta, ele estará ainda mais pesado.