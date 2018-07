Roach: “A luta termina antes do quarto round”

O técnico Freddie Roach aposta em uma vitória rápida de Miguel Cotto, seu pupilo, diante de Sergio Martinez, dia 7 de junho, no Madison Square Garden, em Nova York. “A luta termina antes do quarto assalto”, disse o treinador de Cotto, que vai tentar ser o primeiro porto-riquenho a ganhar título mundial em quatro categorias. Martinez afirmara anteriormente que seu triunfo virá no 9º ou 10º round.

“Martinez é um bom atleta, mas não é um grande boxeador. Vamos mostrar ao mundo quem é o melhor”, disse Roach. Sempre equilibrado nas palavras, Cotto prefere não polemizar. “Roach sabe o que está falando e usa como base o que realizamos em nosso treinamento. Eu estou 100% preparado para lutar 12 rounds”, disse o pugilista, em entrevista no ginásio Wild Card, na Califórnia.

Na Flórida, Sergio Martinez está em fase final de treinos, que tiveram início em Madri, na Espanha. O pugilista garante estar recuperado das lesões no joelho, ombro e mão.