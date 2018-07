Roach cobra Chavez Jr.

Julio Cesar Chavez Jr. luta dia 4, em Los Angeles, pelo cinturão dos médios do CMB contra o alemão Sebastian Zbik. Será o terceiro combate de Chavez Jr. sob o comando do técnico Freddie Roach (com ele na foto abaixo). “No primeiro, Chavez ainda não era um lutador completo. No segundo duelo, foram apenas três semanas de preparação. Agora, não há desculpa. Espero um grande desempenho dele”, disse o treinador mais badalado do momento. Roach se referiu às duas vitórias por pontos de Chavez diante de John Duddy e Billy Lyell.