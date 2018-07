Roberto Duran critica Mayweather e Pacquiao

O panamenho Roberto Mano De Piedra Duran “bateu” forte em Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Uma das maiores lendas do boxe disse que os dois estão mais no noticiário por falta de rivais do que por serem extraordinários.

“Pacquiao e Mayweather não estão no nível dos grandes nomes do boxe. Eles já tiveram seus melhores momentos. Há um monte de dinheiro, mas falta combatentes”, disse o ex-campeão mundial, durante a convenção mundial do Conselho Mundial de Boxe, em Las Vegas.

Ao mesmo tempo, Duran afirmou que vai ver a luta se o combate realmente for anunciado para o ano que vem. “Acho que o duelo pode ser bom”, disse o pugilista, que abandonou os ringues em 2001, com um cartel de 103 vitórias, 70 por nocaute, e 16 derrotas.