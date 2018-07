Rocky x Touro Indomável

Esta é para meu amigo Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2. É destaque em todos os jornais americanos o filme Grudge Match, comédia que reúne Sylvester “Rocky” Stallone e Robert “Touro Indomável” De Niro, com previsão para estrear em 25 de dezembro. Segundo o diretor Peter Segal, imagens de treinamentos de Stallone, em Rocky e De Niro para Touro Indomável foram introduzidos no filme.

Stallone, de 67 anos, e De Niro, com 70 anos, estão impagáveis nos traillers. Imperdível!!!!!