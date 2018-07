Se vencer, Maidana dá ‘negra’ a Mayweather

Marcos Maidana está tão confiante na vitória, dia 13 de setembro, diante de Floyd Mayweather, em Las Vegas, que já prevê uma terceira luta entre ambos em 2015. “Uma terceira luta já está negociada”, disse o argentino, que perdeu por pontos em maio. Mayweather vai expor na mesma noite os cinturões dos meio-médios e dos médios-ligeiros.

Com isso, Keith Thurman, número 1 do ranking da Associação Mundial de Boxe, e Amir Khan, número 2 do Conselho Mundial de Boxe, teriam de esperar mais um pouco para tentar o título mundial.