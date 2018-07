Sem cabeça

Floyd Mayweather não está se preparando como se deve para encarar Victor Ortiz, dia 17 de setembro, em Las Vegas. Desde maio do ano passado longe dos ringues, o Garoto Bonito foi flagrado em uma festa, queimando uma nota de 100 dólares. Muita gente nos Estados Unidos não gostou da atitude do pugilista, principalmente pelos problemas financeiros pelos quais passa o país. Aliás as dificuldades financeiras não é um privilégio dos norte-americanos. Quanto ao boxe, é bom Floyd se preparar se não nem passa por Ortiz. O que seria muito ruim para o boxe.