O britânico Amir Khan perdeu a disputa com o argentino Marcos Maidana pela oportunidade de enfrentar o norte-americano Floyd Mayweather, dia 3 de maio, em Las Vegas. Mas ele recebeu uma boa proposta para entrar no ringue em breve. O empresário Eddie Hearn ofereceu US$ 8 milhões para Khan enfrentar o invicto meio-médio Kell Brock, que soma 31 vitórias, com 21 nocautes. Khan ficou de estudar a oferta.