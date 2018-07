Com a confirmação de que Victor Ortiz fraturou o queixo, a Golden Boy Promotions corre atrás de um adversário para Saul Alvarez, dia 15 de setembro, em Las Vegas. Três opções surgem: Carlos Quintana, Cornelius Bundrage ou Austin “No Doubt” Trout. Acho De la Hoya errou ao anunciar Ortiz x Canelo antes do primeiro enfrentar Josesito Lopez. Deu no que deu.